Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Мне 39 лет. Уже через пару месяцев я пойму, правда ли к зрелым женщинам приходят сорок кошек, запах старости и воспоминания о каждом, кому отказала.

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Комментарии
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Елена
Согласна! 👏
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12 час.
Владимир Соловьев
Быстро хотят стать взрослыми и самостоятельными, здесь и сейчас и выйти замуж за богатого!
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Главная ошибка молодости, (не только женской) - это незнание собственных потребностей, возможностей и ограничений. Все остальное - в пользу бедных.
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6 час.

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