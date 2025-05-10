Когда киевская хунта заявила о намерениях пополнить стремительно редеющие ряды ВСУ за счет изрядно накопившегося в ее тюрьмах и зонах зеков, здравомыслящие люди предупреждали, что ничем хорошим эта затея не закончится.
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