В МЧС России подвели итоги антитеррористических учений в системе образования

Всероссийское антитеррористическое учение прошло в 88 субъектах Российской Федерации, в городе Байконуре, на Федеральной территории «Сириус» в более 60 тыс.
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