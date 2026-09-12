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Орловские новости

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Ливенский район готовится к штабной тренировке гражданской обороны в 2026 году

Ливенский район готовится к штабной тренировке гражданской обороны в 2026 году

В рамках подготовки проверят защитные сооружения, развернут посты радиационного и химического наблюдения, пункты выдачи СИЗ и санитарно-обмывочные станции.

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