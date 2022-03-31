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Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя

Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя

Украинским силовикам не дадут гуманитарный коридор для выхода из Мариуполя. Представитель народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что военным ВСУ "было сделано такое предложение, они отказались".

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