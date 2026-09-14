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Татар-информ

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Выдача потребкредитов в Татарстане снизилась на 3,1% за месяц

Выдача потребкредитов в Татарстане снизилась на 3,1% за месяц

Количество выданных потребительских кредитов в августе в Татарстане сократилось на 3,1% по сравнению с июлем.

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