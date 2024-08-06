Стали ближе к болельщикам: хоккейный клуб «Динамо СПб» провел акцию на выставке «Мой Петербург»

Он представил публике Кубок Женской хоккейной лиги, который выиграла команда «Динамо-Нева» в прошлом сезоне Начало сезона во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) приближается, и уже в конце этой недели петербургские динам овцы предстанут перед своими болельщика ми на льду.
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