Стали ближе к болельщикам: хоккейный клуб «Динамо СПб» провел акцию на выставке «Мой Петербург»

Он представил публике Кубок Женской хоккейной лиги, который выиграла команда «Динамо-Нева» в прошлом сезоне Начало сезона во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) приближается, и уже в конце этой недели петербургские динам овцы предстанут перед своими болельщика ми на льду.