Старшая дочь Оксаны Рим Варвара Протасова выходит замуж за своего бойфренда Степана Симкина. Новостью о помолвке девушка поделилась в соцсетях и опубликовала фото с кольцом из номера парижского отеля Ritz, где её возлюбленный сделал предложение.