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Дочь Оксаны Рим Варвара Протасова выходит замуж

Дочь Оксаны Рим Варвара Протасова выходит замуж

Старшая дочь Оксаны Рим Варвара Протасова выходит замуж за своего бойфренда Степана Симкина. Новостью о помолвке девушка поделилась в соцсетях и опубликовала фото с кольцом из номера парижского отеля Ritz, где её возлюбленный сделал предложение.

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