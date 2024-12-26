Старшая дочь Оксаны Рим Варвара Протасова выходит замуж за своего бойфренда Степана Симкина. Новостью о помолвке девушка поделилась в соцсетях и опубликовала фото с кольцом из номера парижского отеля Ritz, где её возлюбленный сделал предложение.
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