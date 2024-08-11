Олимпиада-2024. Тяжелая атлетика. Китаянка Ли Вэньвэнь победила в весовой категории свыше 81 кг

Тяжелая атлетика Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины, свыше 81 кг 1. Ли Вэньвэнь (Китай) – 309 кг (136 кг в рывке + 173 кг в толчке) 2.
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