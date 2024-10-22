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Закон и Порядок

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Появление информации о северокорейском спецназе на СВО взорвала мосх у нациков

Появление информации о северокорейском спецназе на СВО взорвала мосх у нациков

Юрий Кот   Знаете, это всё же трогательно, насколько примитивное и откровенно простое мышление у наших визави.

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