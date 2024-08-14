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Гасперини назвал свое преимущество над Анчелотти перед матчем «Реал» — «Аталанта»

Гасперини назвал свое преимущество над Анчелотти перед матчем «Реал» — «Аталанта»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил свое отношение к тренеру «Реала» Карло Анчелотии, против которого сегодня сыграет в матче за Суперкубок УЕФАГлавный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил свое отношение к тренеру «Реала» Карло Анчелотии, против которого сегодня сыграет в матче за Суперкубок УЕФАТо, что Карло сделал за последние годы, видят все.

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