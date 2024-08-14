Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил свое отношение к тренеру «Реала» Карло Анчелотии, против которого сегодня сыграет в матче за Суперкубок УЕФАГлавный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил свое отношение к тренеру «Реала» Карло Анчелотии, против которого сегодня сыграет в матче за Суперкубок УЕФАТо, что Карло сделал за последние годы, видят все.