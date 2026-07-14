Деградация — это когда человек, осыпанный золотом и славой, взращённый на народные деньги, вдруг смотрит на этот народ и говорит: «Мне с вами плохо.
Плющенко пробил очередное дно...
Комментарии
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Геннадий Кресов
Хохлятская натура. У нас говорили всё говно кончается на "О" Не совсем правильно,но к этому уроду подходит.
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1 м.
Мусечка Любимка
Семейка вся мерзкая.Фанаберия,высокомерие,наглость,чванливость хвастовство.Рудковская вообще за гранью.Всё это не от большого ума.Эмпатия,сострадание,сочувствие-это не про них.Меня удивляет наша власть!!! Почему их столько развелось? Все эти собчак-нарусовы,роднины,плющенко??? И все они продажны,и ничего и никого не боятся.А должны!!!
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1 м.
Jolie
сильно Вы прошлись по ним....правдиво!
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1 м.
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