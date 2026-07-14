Плющенко пробил очередное дно...

Хохлятская натура. У нас говорили всё говно кончается на "О" Не совсем правильно,но к этому уроду подходит.

Мусечка Любимка

Семейка вся мерзкая.Фанаберия,высокомерие,наглость,чванливость хвастовство.Рудковская вообще за гранью.Всё это не от большого ума.Эмпатия,сострадание,сочувствие-это не про них.Меня удивляет наша власть!!! Почему их столько развелось? Все эти собчак-нарусовы,роднины,плющенко??? И все они продажны,и ничего и никого не боятся.А должны!!!