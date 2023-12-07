Александр Козлов: соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни

Комплекс мер поддержки семей участников СВО направлен на сохранение и повышение качества их жизни Депутат Московской городской думы Александр Козлов в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, что меры социальной поддержки семей и детей участников СВО предоставляют возможность значительно улучшить их качество жизни.