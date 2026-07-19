В США подняли налоги на квартиру Наташи Королевой

Налоги на американскую квартиру певицы Наташи Королёвой выросли из-за роста кадастровой стоимости. Элитная недвижимость во Флориде будет ежегодно обходиться ей минимум в 3,4 тысячи долларов, сообщает Mash.
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