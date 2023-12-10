Политика как он...
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Политика как она есть

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    "а ослы со слонами наглухо не могут принять вообще ни одного документа." У ковбоев всё зашло слишком далеко, всё слиш...Расклады (и держи...

Расклады (и держите в уме наличие канделябра)

Расклады (и держите в уме наличие канделябра)

Давненько мы не говорили за расклады. Со времён предыдущих разговоров ситуация для США ещё ухудшилась.

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Комментарии
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Игорь
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9 час.
Игорь
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9 час.
Виктор Луговой
&quot;а ослы со слонами наглухо не могут принять вообще ни одного документа.&quot; У ковбоев всё зашло слишком далеко, всё слишком запущено и пронизано меркантинентальными антиресами. В случае с кем-нить другим нормальный механизьм национального спасения - консолидация на самом высоком уровне, ослы объединяюццо со слонами, получаиццо ОСЛОН. Отечественная сенацькая лига особого назначения. Тока вот, увы-с, не бывало на Ковбойщине ни Мининых, ни Пожарских...
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8 час.

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