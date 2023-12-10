Расклады (и держите в уме наличие канделябра)

Виктор Луговой

"а ослы со слонами наглухо не могут принять вообще ни одного документа." У ковбоев всё зашло слишком далеко, всё слишком запущено и пронизано меркантинентальными антиресами. В случае с кем-нить другим нормальный механизьм национального спасения - консолидация на самом высоком уровне, ослы объединяюццо со слонами, получаиццо ОСЛОН. Отечественная сенацькая лига особого назначения. Тока вот, увы-с, не бывало на Ковбойщине ни Мининых, ни Пожарских...