Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника Росгвардии.
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