Яков Кедми: Договариваться будут США, Китай и Россия — остальным странам велят стоять за дверью и ждать указаний В «Большой тройке» лидеров есть одно ненадежное звено, и все знают, как его зовут Алексей Песков Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Минувшим вечером гостем политического видеоканала «Поглед Инфо» (Болгария) был Яков Кедми, экс-глава израильской специальной службы Натив, эксперт по международной политике и безопасности.