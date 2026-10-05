Театр абсурда
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Театр абсурда

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Яков Кедми: Договариваться будут США, Китай и Россия — остальным странам велят стоять за дверью и ждать указаний

Яков Кедми: Договариваться будут США, Китай и Россия — остальным странам велят стоять за дверью и ждать указаний

Яков Кедми: Договариваться будут США, Китай и Россия — остальным странам велят стоять за дверью и ждать указаний В «Большой тройке» лидеров есть одно ненадежное звено, и все знают, как его зовут Алексей Песков Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Минувшим вечером гостем политического видеоканала «Поглед Инфо» (Болгария) был Яков Кедми, экс-глава израильской специальной службы Натив, эксперт по международной политике и безопасности.

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