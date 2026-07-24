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Царьград

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Данил из Череповца спас в Турции тонущего ребёнка

Данил из Череповца спас в Турции тонущего ребёнка

21-летний Данил из Череповца спас девочку из горной реки в Турции. Ребёнок оказался в воде после того, как мать отпустила её руку.

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