NYT: новый лидер Ирана хочет получить ядерную бомбу и отомстить

В настоящее время третий верховный лидер (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи, вступивший в должность 8 марта 2026 года, более решительно настроен создать ядерное оружие, чем его отец – Али Хаменеи, убитый в результате ракетного удара израильской авиации по резиденции в Тегеране 28 февраля 2026 года в ходе совместной военной операции США и Израиля.