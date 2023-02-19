Масленица дорожает. Индекс блинов вырос на 7%

Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого — это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».