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Масленица дорожает. Индекс блинов вырос на 7%

Средний чек на продукты для блинов в феврале подрос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого — это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».

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