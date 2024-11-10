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При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

Украинские военные подвергли центр Горловки артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов угодил в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадал человек, который ранее перебрался из города Дзержинск (украинское название Торецк).

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