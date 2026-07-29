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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мажич об отмене жеребьевки в матче «Зенита» и «Спартака»: «Это не было решение Буланова. Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между « Зенитом » и « Спартаком » (1:1, пен.

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