🔥🔥🔥Иногда достаточно лишь изменить точку зрения, чтобы увидеть совсем другую картину. Мы часто уверены, что воспринимаем мир таким, какой он есть.
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🔥🔥🔥Иногда достаточно лишь изменить точку зрения, чтобы увидеть совсем другую картину. Мы часто уверены, что воспринимаем мир таким, какой он есть.
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