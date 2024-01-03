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Мы соседи по планете

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22 случая, когда природа удивила самым неожиданным образом

22 случая, когда природа удивила самым неожиданным образом

Хотя мы этого не осознаем, мир полон захватывающих вещей, которые могут удивить. Даже в повседневной жизни человек порой сталкивается с необычными проявлениями природы, да так, что порой и глазам своим не верит.

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