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В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов «Лина М», пришел к выводу о создании в стране не имеющего аналогов в мире лекарства от онкологии.

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