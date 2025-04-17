В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов «Лина М», пришел к выводу о создании в стране не имеющего аналогов в мире лекарства от онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии