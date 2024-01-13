Владимир Колокольцев наградил журналистов за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности ведомства

В преддверии Дня российской печати Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в массмедиа деятельности органов внутренних дел.
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