В Самаре «Ашан» отказался платить долг владельцу ТЦ «Космопорт» в 740 тысяч долларов

Как сообщает новостной портал ГТРК-Самара, "Ашан" пытается обжаловать ранее принятое решение арбитражного суда по факту оплаты долговых обязательств самарского ТЦ "Космопорт", сумма долга на данный момент насчитывает более 740 тысяч долларов США.