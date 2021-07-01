В Самаре «Ашан» отказался платить долг владельцу ТЦ «Космопорт» в 740 тысяч долларов

Как сообщает новостной портал ГТРК-Самара, "Ашан" пытается обжаловать ранее принятое решение арбитражного суда по факту оплаты долговых обязательств самарского ТЦ "Космопорт", сумма долга на данный момент насчитывает более 740 тысяч долларов США.
Как сообщает новостной портал ГТРК-Самара, "Ашан" пытается обжаловать ранее принятое решение арбитражного суда по факту оплаты долговых обязательств самарского ТЦ "Космопорт", сумма долга на данный момент насчитывает более 740 тысяч долларов США.
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