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В Самаре «Ашан» отказался платить долг владельцу ТЦ «Космопорт» в 740 тысяч долларов

Как сообщает новостной портал ГТРК-Самара, "Ашан" пытается обжаловать ранее принятое решение арбитражного суда по факту оплаты долговых обязательств самарского ТЦ "Космопорт", сумма долга на данный момент насчитывает более 740 тысяч долларов США.

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