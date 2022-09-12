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Число случаев рака у взрослых моложе 50 лет растет во всем мире — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Clinical Oncology, ученые из Бригамской женской больницы (Brigham and Women’s Hospital) обнаружили, что заболеваемость раком с ранним началом (диагностированным в возрасте до 50 лет), включая рак молочной железы, толстой кишки, пищевода, почек, печени и поджелудочной железы среди прочих, резко возросла.

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