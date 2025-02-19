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Российский электрический фургон Sova 25 допущен на дороги общего пользования Н...

Российский электрический фургон Sova 25 допущен на дороги общего пользования Н...

Российский электрический фургон Sova 25 допущен на дороги общего пользованияНа этой неделе стало известно, что новый российский коммерческий электромобиль Sova 25 полной массой 2,5 тонны допущен на дороги общего пользования.

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