Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Olga Basanova
    Я перестала жить 5 октября 2022года я верну государству все деньги и за ранение,только верните мне сына живым!! Нам ...60 военнослужащих...
  • Olga Basanova
    300 тыс матерей умирают каждый день от мысли,что он погиб и воскресают от телефонного звонка сына итак уже год. Не на...60 военнослужащих...
  • Вовладар Даров
    Ковычки надо ставить не на слове Вагнер, а погиб!Основатель ЧВК “В...

ФАС: Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика

ФАС: Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика

Мегафон, Билайн и Теле2 отчитались об исполнении предупреждения службы Напомним, в сентябре 2023 года ведомство выдало «большой четвёрке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх