ФАС: Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика

Мегафон, Билайн и Теле2 отчитались об исполнении предупреждения службы Напомним, в сентябре 2023 года ведомство выдало «большой четвёрке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
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