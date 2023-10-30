ФАС: Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика

Мегафон, Билайн и Теле2 отчитались об исполнении предупреждения службы Напомним, в сентябре 2023 года ведомство выдало «большой четвёрке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.