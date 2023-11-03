War Zone: боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

РИАМО - 3 ноя. Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман утверждает, что боевик ХАМАС совершил «сумасшедший рывок» из своего укрытия и установил бомбу на корпус израильского танка «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.
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