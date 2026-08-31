Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

Оставшиеся три года на посту главы Еврокомиссии станут для Урсулы фон дер Ляйен определяющими для ее политического наследия — ей предстоит решить сразу шесть острых проблем, от промышленного спада и климатической политики до противостояния с США и расширения ЕС.