В региональном штабе Путина в Петербурге прошли мероприятия, посвящённые Году семьи

Перед зрителями выступил семейный фольклорно-этнографический клуб «Василиса». В субботу в региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Петербурге прошли мероприятия, посвящённые Году семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии