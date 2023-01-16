Слово и дело

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскрыл, как Украина воспользуется дружбой с Канадой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскрыл, как Украина воспользуется дружбой с Канадой

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл, как киевский режим воспользуется дружбой с Канадой.

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