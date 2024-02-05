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Чемодан с 25 домашними крысами нашли в Москве

Чемодан с 25 домашними крысами нашли в Москве

В Москве нашли чемодан, внутри которого ютились 25 домашних крыс. Об этом сообщила заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова на странице «ВКонтакте».

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