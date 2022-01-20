Дмитрий Азаров поручил выделить Самаре 30 млн рублей на ускорение общественного транспорта

Власти обсудили развитие транспортной системы в Самарско-Тольяттинской агломерации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение направить 30 млн рублей из регионального бюджета на исправление ситуации с общественным транспортом.
Власти обсудили развитие транспортной системы в Самарско-Тольяттинской агломерации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение направить 30 млн рублей из регионального бюджета на исправление ситуации с общественным транспортом.
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