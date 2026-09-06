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Нейросети пришли в российские суды: четыре модели ИИ тестируют в нескольких регионах — они будут снижать вероятность судебных ошибок

Нейросети пришли в российские суды: четыре модели ИИ тестируют в нескольких регионах — они будут снижать вероятность судебных ошибок

И выявлять логические противоречия Российские суды в нескольких регионах в пилотном режиме начали тестировать четыре большие языковые модели искусственного интеллекта.

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