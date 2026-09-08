Минфин Индонезии подтвердил готовность полностью погашать долги по скоростной железной дороге Whoosh

Министерство финансов Индонезии 8 сентября 2026 года выступило с официальным заявлением, подтверждающим наличие достаточного объема внутренних бюджетных ресурсов и ликвидности для безусловного выполнения всех долговых обязательств по проекту скоростной железной дороги Whoosh (Джакарта — Бандунг).
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