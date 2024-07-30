Конфискация у коррупционеров: новый законопроект расширяет меры наказания Ольга Вайленко29 июля 2024 года стало известно, что в Госдуме России обсуждается законопроект, который предполагает значительное расширение применения мер наказания для коррупционеров.
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