Артисты, ветераны ВОВ и герои спецоперации по всей стране почтили память защитников Родины

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Общероссийский проект «Народов много – Родина одна» запустил всероссийскую акцию «Одна на всех!», которая призывает граждан России почтить память о победе в Великой Отечественной войне.
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