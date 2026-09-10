Дмитрий Песков назвал Абу-Даби возможным местом переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Абу-Даби рассматривается как возможное место для трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
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