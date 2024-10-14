Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о запрете на выступление животных в цирках. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
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