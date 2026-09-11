Мусиала: «Очень рад, что забил, и рад снова выйти в стартовом составе в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала после победы над «Буде-Глимт» (5:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что рад вновь сыграть в стартовом составе в еврокубке.
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