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Алексей Нуждов: «Прорабатываем вопрос и возможность проведения второго этапа Кубка МЛКБ в декабре в Уфе»

18-19 ноября в Ханты-Мансийске прошел первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. «Прорабатываем вопрос и возможность проведения второго этапа в декабре в Уфе», – сказал глава Федерации биатлона Московской области.

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