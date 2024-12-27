"У вас такой нет, даже просто картошка может поставить вас на место, россияне": Женщина из США с насмешкой показывает картошку

лл

лина любимцева

Вы только не рассказали, что овощи (картофель, морковь и т.д.) не просто так моют в Канаде, и не только там. Овощи ЗАМАЧИВАЮТ в растворе с добавлением химикатов, которые увеличивают сроки хранения овощей. А уже как эти химикаты влияют на здоровье и самочувствие потребителей, можно только догадываться. Не думаю, что это идет на пользу... Стоимость овощей увеличивается, да, "за услугу", но польза для человека весьма сомнительна.