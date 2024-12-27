Avia.pro - СМИ Интернет снова взорвался от видеоролика, в котором американская женщина с восторгом, граничащим с легкой насмешкой, рассказывает о своей поездке в супермаркет.
"У вас такой нет, даже просто картошка может поставить вас на место, россияне": Женщина из США с насмешкой показывает картошку
Комментарии
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лина любимцева
Жри-жри, ДУРА, эту гмошную картошку... Через ТРИ ДНЯ НЕРОВНО ОБЛЕЗЕШЬ!!
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14 час.
лл
лина любимцева
Вы только не рассказали, что овощи (картофель, морковь и т.д.) не просто так моют в Канаде, и не только там. Овощи ЗАМАЧИВАЮТ в растворе с добавлением химикатов, которые увеличивают сроки хранения овощей. А уже как эти химикаты влияют на здоровье и самочувствие потребителей, можно только догадываться. Не думаю, что это идет на пользу... Стоимость овощей увеличивается, да, "за услугу", но польза для человека весьма сомнительна.
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14 час.
Gerbera Gerberova
Эта мадам русская,кличка Ржавая,ведёт стримы с детьми, о политике,учит как бороться с властью.
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9 час.
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