Сборная России впервые с 2022 года сыграет на турнире ФИФА с флагом и гимном

Юношеская сборная России U-15 выступит с флагом и гимном на чемпионате мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) среди игроков до 15 лет, сообщает официальный сайт РФС.
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