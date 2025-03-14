Рязанская Госавтоинспекция проводит рейды по перевозке детей

Как рассказали представители ведомства, 14 марта, в пятницу, на территории региона пройдут очередные рейды, в ходе которых будут проверять соблюдение водителями правил дорожного движения, регламентирующих перевозку детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии