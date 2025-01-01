Стало известно, что изменится в Армении с 1 января 2025 года: Рады будут не все

Жителей Армении ждёт в новом году масса изменений. Они касаются вывоза мусора, стоимости проезда в общественном транспорте и возврата подоходного налогаПредставители армянской власти под конец 2024 года приняли ряд изменений, которые вступят в силу уже в январе.