В России введут маркировку частных клиник и магазинов с QR-кодами

В России готовятся к запуску системы маркировки частных медицинских клиник и розничных магазинов. Как рассказал глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, на входе в медучреждения появятся наклейки с QR-кодами, позволяющими быстро проверить добросовестность организации.
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