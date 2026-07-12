В России введут маркировку частных клиник и магазинов с QR-кодами

В России готовятся к запуску системы маркировки частных медицинских клиник и розничных магазинов. Как рассказал глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, на входе в медучреждения появятся наклейки с QR-кодами, позволяющими быстро проверить добросовестность организации.