Нечистоты не утилизируют К региональным властям с просьбой о помощи обратились жители села Карманово Гагаринского района.
В деревне Карманово местные жители вдыхают запахи экскрементов с полей
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже при проезде через деревни. Немцы удобряли свои поля. Это считалось естественным и никто не реагировал на это так, сейчас как наши избалованные обыватели. Утилизировать органические удобрения... Это надо же додуматься?
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