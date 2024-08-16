В деревне Карманово местные жители вдыхают запахи экскрементов с полей

СК

Степан Капуста

Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже при проезде через деревни. Немцы удобряли свои поля. Это считалось естественным и никто не реагировал на это так, сейчас как наши избалованные обыватели. Утилизировать органические удобрения... Это надо же додуматься?